Calcio | Vado. I rossoblu puntano allo scherzetto di Halloween contro il Grosseto, alle 17:30 la sfida ai maremmani

Vigilia di Halloween in campo per il Vado. Oggi pomeriggio, alle 17:30, i rossoblù ospiteranno il Grosseto, terza forza del campionato guidata dall'esperto mister Paolo Indiani, vero e proprio "santone" della categoria.

La squadra di mister Riolfo intende però fare leva sull'eccellente rullino di marcia dell'ultimo mese per allungare la propria striscia positiva. L'ultima impresa — il successo esterno sul campo dell'Ostiamare — ha infatti proiettato i liguri in piena zona playoff.

Sul fronte formazione si registra il rientro di Lionetti, mentre restano ai box Piana e Di Munno. Per il centrocampista è stata decisiva l'ultima rifinitura, segnata da un duro guaio muscolare che lo costringerà a uno stop di almeno un mese.

Nel frattempo, la dodicesima giornata è scattata ieri con l'anticipo che ha visto la Reggiana superare la Sambenedettese grazie ai gol di Cavaliere e Portanova; con questo successo i granata emiliani salgono al quarto posto a quota 20 punti.



