Calcio | 31 ottobre 2025, 11:30

Calciomercato, Serie D. Mirco Vassallo rescinde dalla Vogherese, il centravanti genovese puà tornare nel girone A

Cala il sipario sulla querelle che nelle ultime settimane ha coinvolto Mirco Vassallo e la Vogherese.

Dopo il tira e molla tra le parti, ieri l'attaccante genovese ha risolto il proprio rapporto con la società rossonera attraverso l'articolo 117 bis delle Noif.

Un passaggio nel girone A del campionato di Serie D non è affatto da escludere, dato che non sono mancati i contatti con alcuni club piemontesi. Anche alcuni sodalizi liguri potrebbero muoversi in tal senso nelle prossime ore. La partita resta aperta, in attesa di novità ufficiali.

Redazione

