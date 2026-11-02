Calcio | Celle Varazze. Finalmente i biancoblu possono festeggiare i tre punti, il dg Cioeta: "Un premio per i ragazzi, ci siamo tolti un peso"

Il Celle Varazze si è finalmente tolto un bel peso di dosso: ieri pomeriggio, contro la Valenzana, è arrivata la prima vittoria in campionato.

La strada verso la salvezza resta lunga, ma per il direttore generale Paolo Cioeta il successo ottenuto all’Olmo-Ferro può rappresentare la vera svolta della stagione.

«Sono molto contento per i ragazzi, soprattutto per il peso che sono riusciti a togliersi», ha esordito il dirigente biancoblù. «Nelle ultime settimane abbiamo visto la squadra crescere, e questa vittoria è il giusto premio al loro impegno.

La classifica resta complicata, ma speriamo che questo risultato ci permetta di sbloccarci definitivamente. Anche ieri è emerso un po’ di “braccino”, soprattutto dopo il gol subìto in pieno recupero, ma era del tutto fisiologico.

Durante la settimana, contro il Gozzano, non meritavamo affatto di perdere. Dopo il pareggio sembrava che fossimo noi a dover trovare il vantaggio, e invece sappiamo tutti com’è andata".

"Conosciamo il valore di questa squadra», ha concluso Cioeta, «e ora ci auguriamo che il successo ci aiuti a togliere il freno a mano e a cambiare ritmo».