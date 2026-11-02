Calcio | Turbo Faedo lancia la Baia Alassio al secondo posto, le vespe battono 4-1 la campese con la tripletta dell'attaccante

Una prestazione di grande spessore firmata Faedo, protagonista assoluto di giornata con tre reti, permette al Baia Alassio di battere 4-1 la Campese e di salire a quota 13 punti, a una sola lunghezza dalla capolista Virtus Sanremese.

Il match si sblocca già al 5': Faedo trova la via del gol e indirizza la partita sui binari giusti per i padroni di casa. Il raddoppio arriva al 20' con Castello, che porta i suoi sul doppio vantaggio e costringe la Campese a inseguire.

Gli ospiti non mollano e al 40' accorciano con Bardi, riaprendo la gara poco prima dell’intervallo. Il Baia Alassio, però, non si scompone.

Alla ripresa l’attaccante di Sardo è ancora l’uomo in più: al 49' firma la sua doppietta personale, ristabilendo le distanze e spegnendo ogni velleità di rimonta. Il tecnico ospite Meazzi prova a cambiare le carte in tavola con una girandola di sostituzioni, ma la sostanza non cambia.

La partita si innervosisce nel finale. Al 66' la Campese resta in dieci per l’espulsione del portiere Calizzano, punito per fallo da ultimo uomo. Un minuto dopo anche i padroni di casa pagano dazio: Beluffi L. riceve il secondo giallo e lascia in dieci le vespe. Il momento di maggior equilibrio numerico non scalfisce però il risultato, e all’87' arriva la ciliegina: Faedo firma la sua tripletta e fissa il punteggio sul 4-1.

Con questo successo il Baia Alassio sale a 13 punti in sette gare e si issa al secondo posto, alle spalle della Virtus Sanremese (14). Per la Campese, invece, restano 5 punti dopo sette giornate: una posizione ancora complicata, nella zona calda della graduatoria, in cui la squadra di Meazzi è chiamata a invertire la rotta.





BAIA ALASSIO – CAMPESE 4-1

Marcatori: 5' Faedo, 20' Castello, 40' Bardi (C), 49' e 87' Faedo



BAIA ALASSIO: Vinci A., Vinci S. (88' Sufali), Parodi, Vindigni A. (7' Beluffi L.), Ferraro, Lufi, Melegazzi, Castello (70' Mallarino), Castagna, Faedo, Sacco (68' Trevisano).

Allenatore: Sardo



CAMPESE: Calizzano, Aiello, Bisio (53' Bruno), Stilo (62' Cenname), Rossini, Deri, Mancini, Germano (46' Prendi), Forno (7' Marino), Bardi, Ottonello R. I (67' Branda G.).

Allenatore: Meazzi.

Arbitro: Davide Laconi di Genova.