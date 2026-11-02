Calcio | Eccellenza. Il cinismo sotto porta decide Lavagnese - Carcarese, i bianconeri si impongono 4-1

Una Lavagnese concreta e cinica supera con autorità la Carcarese e si porta al terzo posto, rimanendo in scia a Pietra Ligure e Savona Il protagonista assoluto di giornata è stato Cirrincione, autore di una tripletta.

I padroni di casa entrano in campo con il piede sull’acceleratore. Già al 3' Righetti sfiora il vantaggio di testa, ma la palla finisce a lato; poco dopo Zeby ci prova da distanza ravvicinata e trova la risposta di Cirillo. Il gol è nell’aria e arriva al 9': Cirrincione scarica un destro dalla distanza che si spegne all’incrocio dei pali.

Gli ospiti non si disuniscono. Al 12' Zunino calcia da fuori, ma senza forza; poco dopo Sunday si rende pericoloso, ma Corci alza in angolo. Poi è ancora Zunino a sfiorare il pari con una rovesciata che termina di un soffio fuori. Subito dopo si fa vedere anche Simeoni, senza fortuna.

Al 27' Cirrincione firma la sua doppietta con un sinistro dal limite che si infila nell’angolino più lontano. La Carcarese continua a spingere ma è sfortunata: Szerdi non inquadra la porta al 31', Sunday colpisce prima la traversa (33') e poi il palo interno (41').

Inizia la ripresa e al 52' Szerdi riapre i giochi con un tiro dal limite, ma il pareggio di Brignone al 60' viene cancellato per fuorigioco, tra le proteste ospiti. La Carcarese sciupa un’altra chance al 74' con Sunday, e un minuto dopo la doccia gelata: Zeby viene atterrato in area e Cirrincione, dal dischetto, firma la tripletta con freddezza al 76'. Zunino spreca l’occasione per accorciare (81'), poi Cirillo neutralizza il tentativo del neoentrato Conti.

Al 91' arriva il quarto sigillo: un bel destro di Zeby Drebli fissa il risultato sul 4-1.





LAVAGNESE – CARCARESE 4-1

Marcatori: 9' e 27' Cirrincione, 52' Szerdi, 76' Cirrincione (rig.), 91' Drebli

LAVAGNESE : Corci, De Benedetti F., Martinelli (72' Giudici), Simeoni, Righetti (60' Conti), Cirrincione (90' Grandoni M.), Scotto, Oneto L., Drebli, Ivani (72' Cucciniello), Berardi.

Allenatore: Scotto



CARCARESE: Cirillo, Mantero (70' Berruti), Bablyuk (64' Moretti L.), Ravera, Di Mattia, Berretta, Sunday, Calcagno (70' Prato), Szerdi (64' Akkari), Zunino, Brignone.

Allenatore: Valmati



Arbitro: Luigi Ucci di Genova