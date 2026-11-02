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Calcio | 02 novembre 2026, 17:31

Calcio | Speranza. Vetta agguantata e con il Q&V può arrivare la prima fuga

Fancellu ha realizzato la rete del pareggio dello Speranza

Fancellu ha realizzato la rete del pareggio dello Speranza

La sensazione che lo Speranza potesse presto guardare dall’alto tutte le squadre del girone A era nell’aria da diverse settimane. Da ieri è realtà: i rossoverdi hanno battuto in rimonta il Camporosso per 2-1 e si sono presi la vetta della classifica.

Gli ospiti erano passati in vantaggio al 9' con Sartori. La squadra di Ponte ha però ribaltato la partita nella ripresa. Al 60' è arrivato il pareggio di Fancellu, entrato appena cinque minuti prima al posto di Palattella. Al 75' Fanelli ha firmato il gol del definitivo 2-1.

Il primo posto per la squadra di Ponte è ormai un dato di fatto: 13 punti in 5 giornate, con 4 vittorie, 1 pareggio e nessuna sconfitta. Alle spalle ci sono Cengio e Andora a quota 12, entrambe però con una partita in più, e l’Argentina Arma a 11. Il Camporosso resta a 7 punti, a metà classifica.

Ora lo Speranza può guardare avanti con fiducia. Nel recupero contro il Quiliano & Valleggia i rossoverdi potrebbero abbozzare il primo tentativo di fuga. In caso di successo salirebbero a 16 punti, con un vantaggio di 4 lunghezze su Cengio e Andora.
 

SPERANZA  - CAMPOROSSO 2-1

Marcatori: 9' Sartori, 60' Fancellu, 75' Fanelli.
 

Speranza: Fois, Molinari, Bianchi, Pasquino (55' Di Donato), Gallo, Orsolini, Fanelli, Ottavi (65' Di Nardo), Palattella (55' Fancellu), Cerchez, Carocci. All.: Ponte.

Camporosso: Dodaro, Comi, Cordì, Oliveri, Giovinazzo (75' Monteleone), Demme, Romeo, Piana (75' Scortichini), Sartori (70' Gavasso), Managò (83' Calcopietro), Salmaso (50' Madafferi). All.: Luci C.
 

Arbitro: Andreazza di Savona.

Redazione

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