Calcio | Speranza. Vetta agguantata e con il Q&V può arrivare la prima fuga

La sensazione che lo Speranza potesse presto guardare dall’alto tutte le squadre del girone A era nell’aria da diverse settimane. Da ieri è realtà: i rossoverdi hanno battuto in rimonta il Camporosso per 2-1 e si sono presi la vetta della classifica.

Gli ospiti erano passati in vantaggio al 9' con Sartori. La squadra di Ponte ha però ribaltato la partita nella ripresa. Al 60' è arrivato il pareggio di Fancellu, entrato appena cinque minuti prima al posto di Palattella. Al 75' Fanelli ha firmato il gol del definitivo 2-1.

Il primo posto per la squadra di Ponte è ormai un dato di fatto: 13 punti in 5 giornate, con 4 vittorie, 1 pareggio e nessuna sconfitta. Alle spalle ci sono Cengio e Andora a quota 12, entrambe però con una partita in più, e l’Argentina Arma a 11. Il Camporosso resta a 7 punti, a metà classifica.

Ora lo Speranza può guardare avanti con fiducia. Nel recupero contro il Quiliano & Valleggia i rossoverdi potrebbero abbozzare il primo tentativo di fuga. In caso di successo salirebbero a 16 punti, con un vantaggio di 4 lunghezze su Cengio e Andora.



SPERANZA - CAMPOROSSO 2-1

Marcatori: 9' Sartori, 60' Fancellu, 75' Fanelli.



Speranza: Fois, Molinari, Bianchi, Pasquino (55' Di Donato), Gallo, Orsolini, Fanelli, Ottavi (65' Di Nardo), Palattella (55' Fancellu), Cerchez, Carocci. All.: Ponte.

Camporosso: Dodaro, Comi, Cordì, Oliveri, Giovinazzo (75' Monteleone), Demme, Romeo, Piana (75' Scortichini), Sartori (70' Gavasso), Managò (83' Calcopietro), Salmaso (50' Madafferi). All.: Luci C.



Arbitro: Andreazza di Savona.