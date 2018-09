Calcio. Serie D, il Savona parte in quarta! Biancoblù incontenibili nella ripresa, Borgaro ko 4-1

SAVONA - BORGARO 4-1 (50' Del Buono aut., 54' Bacigalupo, 59' Virdis, 73' Montante rig., 83' Tognoni)

Finisce la partita al "Bacigalupo": il Savona vince 4-1 contro il Borgaro ed inaugura al meglio la nuova Serie D. Striscioni incontenibili nella ripresa, sugli scudi Cambiaso, Bartolini e Tognoni. Domenica prossima la prima trasferta stagionale sul campo della Pro Dronero.

45' tre minuti di recupero

42' applausi a scena aperta per Daniele Bartolini, che lascia il posto ad Aretuso. Spezzone di partita anche per Boilini, fuori Bacigalupo

38' GOL PAZZESCO DI TOGNONI! 4-1 SAVONA! Azione devastante di "CR7 Tonno", che supera in velocità due avversari prima di concludere in diagonale alle spalle di De Marino. Standing ovation per il numero sette biancoblù, come sempre tra i migliori in campo

31' girandola di sostituzioni tra le file piemontesi, mentre nel Savona entra Vittiglio al posto di Virdis

28' ACCORCIA LE DISTANZE IL BORGARO: Montante trasforma il penalty concesso dal direttore di gara per un tocco di mano in area della difesa biancoblù

24' azione insistita dei biancoblù: Virdis salta due avversari prima di concludere addosso a De Marino. La palla arriva poi a Tognoni che colpisce in pieno la traversa

20' seconda sostituzione per Grandoni, dentro Guarco al posto di Fenati

14' FRANCESCOOO VIRDISSS! IL TERZO GOL DEL SAVONA: spettacolare imbucata di Bartolini a servire Cambiaso, pallone in area per il centravanti sardo e colpo di testa alle spalle dell'estremo difensore piemontese. Striscioni scatenati e assoluti padroni del campo

9' BACIGALUPO! IL RADDOPPIO DEI BIANCOBLU! Punizione dal lato corto dell'area piemontese calciata dal solito Bartolini e stacco aereo dell'esterno classe '97, che di testa trafigge l'incolpevole De Marino.

7' punizione di Montante dai venti metri, rasoterra insidioso ben controllato dal portiere Bellussi

5' SAVONA IN VANTAGGIO! Autorete di Del Buono, che devia nella propria porta la conclusione in diagonale del neo entrato Cambiaso, lanciato a rete da un'ottima intuizione di Virdis. Si sblocca la gara al "Bacigalupo"!

2' ammonito l'ex Bra Stefano Besuzzo per un fallo ai danni di Cambiaso

1' ricomincia la gara! Nel Savona subito una sostituzione, dentro Cambiaso al posto di Miele

SECONDO TEMPO

46' squadre al riposo dopo un minuto di recupero. Savona-Borgaro è ancora ferma sul parziale di 0-0

45' traversone di Tognoni nel cuore dell'area piemontese, Virdis colpisce di testa ma non crea pericoli alla porta del Borgaro.

40' provvidenziale intervento difensivo di Grani, che frena la corsa di Citterio lanciato a tu per tu con Bellussi

37' cartellino giallo per Fenati e Del Buono

35' ci riprova ancora l'ex centrocampista del Pavia, l'estremo difensore piemontese si salva deviando in corner.

34' punizione di Bartolini dai trenta metri, De Marino respinge con i pugni

28' fase confusa del match, il Borgaro cerca di imbrigliare la manovra dei padroni di casa

20' ancora un vero e proprio siluro di Bacigalupo, il numero nove biancoblù non trova la porta per questione di centimetri

16' come sempre ispirato l'esterno ex Lavagnese, che sta creando non pochi problemi alla linea difensiva torinese

13' Tognoni lanciato a rete calcia addosso al portiere piemontese. Sfuma un'altra buona chance per la squadra di Grandoni

11' Savona ancora pericoloso dalla distanza, Bartolini sfiora il palo alla sinistra di De Marino

10' pescato in posizione di fuorigioco Montante, il Borgaro prova a pungere in ripartenza

8' grande conclusione di Bacigalupo dal limite dell'area: pallone di poco a lato

5' fasi di studio in questo avvio, striscioni in campo con Tognoni e Bacigalupo a supporto dell'unica punta Francesco Virdis

1' inizia la sfida! Savona in completo biancoblù, Borgaro in divisa gialla

Primo tempo

Buon pomeriggio dallo stadio "Valerio Bacigalupo" di Savona: si alza finalmente il sipario sul campionato di Serie D 2018-2019, con la formazione biancoblù inserita, dopo due stagioni in Toscana, nel raggruppamento A insieme a liguri, piemontesi e lombarde. Un girone molto competitivo e con diverse squadre in lizza per giocarsi il primo posto, un obiettivo (non dichiarato apertamente) al quale ambisce anche il Savona.

Per gli striscioni c'è subito la sfida casalinga contro il Borgaro, squadra di categoria e reduce da una salvezza relativamente tranquilla ottenuta nella passata stagione.

Ecco le formazioni ufficiali delle squadre:

SAVONA (4-3-2-1): Bellussi; Corbier, Venneri, Garbini, Grani; Bartolini, Fenati, Miele; Tognoni, Bacigalupo; Virdis

A disposizione: Gallo, Severi, Vittiglio, Guarco, Cambiaso, Dell'Amico, Aretuso, Galli, Boilini.

Allenatore: Grandoni

BORGARO: De Marino, Besuzzo, De Simone, Rosso, Grillo, Benassi, Del Buono, Chiazzolino, Citterio, Montante, Sardo

A disposizione: Borio, De Pierro, De Bonis, Gueye, Ignico, Menabo, Marangone, Edalili, Pasquero.

Allenatore: Russo