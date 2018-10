Basket, Under 15 di Eccellenza: Vado inizia il girone ligure vincendo largo in trasferta con Lavagna

Esordio vincente in trasferta per i biancorossi, che portano a casa una larga vittoria contro i pari età del Blue Sea. Dopo un inizio segnato anche dall’emozione i vadesi si sciolgono e salendo nella pressione difensiva riescono a scavare un solco importante già nel primo quarto, grazie a facili canestri in contropiede frutto di palle rubate. La partita continua in crescendo per i biancorossi che riescono a dilatare il vantaggio grazie anche all’importante contributo di tutti i ragazzi entrati dalla panchina. Positivo l’atteggiamento di tutti gli undici giocatori scesi in campo, ancora tantissimo da migliorare nel posizionamento lontano dalla palla in difesa ed in generale nelle scelte, sia offensive che difensive, quando queste richiedano attenzione.

Under 15 Eccellenza Liguria – 2a giornata

Blue Sea Basket Lavagna - Pallacanestro Vado 38-84 (5-20, 17-42, 24-60)ù

Lavagna: Miaschi G. 10, Spadaro 11, Miaschi E. 10, Mompelli, Vargas Rivera 7, Mamutat, Isetti, Pons, Silingardi, Sannino All. Bertelà Ass. Doccini

Vado: Ferrando 8, Calvi 12, Squeri 21, Bonifacino 12, Micalizzi 10, Giannone, Caviglia 2, Veirana 4, Fantino 4, Gallo 2, John Iguara 9 All. Prati Ass. Pozzi

Classifica: Canaletto, My Basket, asd PALLACANESTRO VADO, Alassio 2; BSB Lavagna, CUS GE, Sarzana 0 (*partite in meno)