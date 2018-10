Rugby Savona: nel week end sarà trasferta a Pavia

Molti gli impegni che contraddistinguono il fine settimana per il Rugby Savona.





La serie C vedrà la squadra biancorossa andare in trasferta in Lombardia per affrontare il CUS Pavia, domenica ore 15,30, per il terzo turno di andata.





Il Cus Pavia è una squadra veramente espressione di un campus universitario, con tutti i lati positivi e negativi che ne conseguono; lo scorso anno ha avuto a disposizione una rosa allargata e di qualità, ed ha puntato espressamente alla promozione, fallendo solo nel finale. Quest’anno dovrebbe partire da quanto visto nella scorsa stagione ma a questi livelli può bastare poco, un paio di giocatori che si laureano, per scombussolare l’assetto. Resta comunque un club prestigioso che manda in campo squadre compatte e ben equilibrate in tutti i reparti; lo scorso anno il Savona ha affrontato i lombardi quattro volte, due nella fase a gironi e due in quella promozione, uscendo sempre sconfitto, non proprio una bestia nera ma un temibile avversario.





In casa biancorossa prosegue il lavoro impostato dall’allenatore Costantino per elevare il dispiegamento tattico e la capacità tattica del team. Una buona notizia viene dalla commissione federale che analizzando il referto gara di settimana scorsa ha rilevato un errore nel tesseramento di un giocatore del Cus Torino, comminando la sconfitta a tavolino che comporta l’attribuzione in classica di 5 a 0, invece del 4 a 1 emerso dal 24 a 20 del campo.

Di conseguenza ora il Savona è a punteggio pieno in testa alla classifica con il Cus Genova.





Il pronostico per l’incontro resta quanto mai aperto; contenimento dei lombardi e ricerca di punti con i calci piazzati potrebbero rivelarsi tattiche concrete e vincenti.





Incontri del 28/10/2018, terza giornata di andata:





Moncalieri – Cus Ad Maiora To

Union Riviera IM – Cus Genova

Cus Pavia – Rugby Savona





CLASSIFICA: Cus Genova e Savona 10, CUS Pavia e Union Imperia 5, Moncalieri 0, Cus Ad Maiora To -8.









Settore Giovanile:





Under 18 territoriale FTGI Rugby Ligues B – Amatori Genova ( 1° ritorno) – Fontanassa ore 12,30

Under 16 territoriale FTGI Rugby Ligues B – Chieri ( 3° andata) – Fontanassa ore 11.00

Under 14 territoriale Union Riviera IM – Rugby Savona - Sabato 27 campo Pino Valle ore 15.00







































































sabato 27 ore 15 ad Imperia Under 14