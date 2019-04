Calcio. Serie C, un buon Gozzano impone l'1-1 all'Albissola. Soda e Libertazzi in coro: "Risultato giusto, meritato il gol del pareggio nel finale"

Dopo un secondo tempo giocato interamente nella metà campo avversaria, il Gozzano di mister Soda trova la zampata a tre minuti dal novantesimo, imponendo il pari ad un'Albissola apparsa stanca e troppo rinunciataria per tutto l'arco della ripresa.

Decisiva la rete di Libertazzi, abile a girare in porta la sfera dopo un batti e ribatti nel cuore dell'area piccola: "Sono stati bravi i ragazzi a raddrizzare una partita difficile - il commento di mister Soda - contro una squadra molto chiusa che cercava di proporsi solamente in contropiede. Penso che il pareggio sia ampiamente meritato, considerando la grande mole di gioco sviluppata soprattutto nella ripresa. Poca incisività sotto porta? Non era facile scardinare il 4-5-1 che avevamo di fronte, ho chiesto più volte alla squadra di cercare la profondità prima che rientrassero anche gli attaccanti avversari e alla fine gli sforzi sono stati premiati".



Il tecnico ex Spezia e Sanremese ha tracciato un primo bilancio sul campionato dei rossoblu: "Per una realtà come Gozzano, alla prima esperienza in Serie C, credo si sia fatto un grandissimo lavoro, grazie a società, staff e giocatori, ai quali va "perdonato" qualche fisiologico calo di rendimento in alcuni momenti della stagione".

Sulla stessa linea d'onda Libertazzi, alla seconda rete stagionale contro l'Albissola, suo bersaglio preferito: "Per quanto visto in campo potevamo anche portare a casa i tre punti - le parole dell'attaccante rossoblù- dispiace non aver sbloccato subito la partita con l'occasione di Messias, ma fino all'ultimo abbiamo cercato con grande determinazione la via del gol, strappando un pareggio sicuramente meritato".