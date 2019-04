Calcio. Casale-Savona: storia, rivalità e tradizione a confronto. Alle 14:30 un match cruciale in chiave playoff

Ritorno in campo col botto per il Savona di mister Grandoni, di scena questo pomeriggio al "Natale Palli" contro i rivali storici del Casale. Partita che può tranquillamente essere definita un "classico" a livello interregionale, considerando l'acerrima rivalità tra le due tifoserie, pronte a gremire, anche quest'oggi, i gradoni dell'impianto piemontese.

La posta in palio non sarà quella delle grandi occasioni, ma l'obiettivo playoff resta un traguardo ambito da entrambe le parti: i nerostellati, guidati da un "vecchio volpone" della categoria come Francesco Buglio, hanno rallentato bruscamente la corsa raccogliendo solo quattro punti nelle ultime otto uscite, mentre il Savona non è riuscito, almeno fin qui, a confermare il rendimento del girone d'andata, in cui l'unica sconfitta si registrò proprio contro il Casale.

In casa biancoblù resta ancora viva la speranza secondo posto (Sanremese a -9 e con due gare in più), nonostante il fiato sul collo di Ligorna e Inveruno, prime inseguitrici (a -2 e -4) degli striscioni, che devono comunque recuperare una partita mercoledì al "Bacigalupo" contro il Bra.

Nei ventuno giorni di allenamento di cui ha potuto disporre mister Grandoni, è stato portato avanti un massiccio lavoro atletico e tattico in vista di questo rush finale: da non escludere quindi alcune novità di formazione, vista la totale disponibilità della rosa biancoblù. Stuzzicante l'idea di riproporre Degl'Innocenti nel ruolo di terzino destro (ottime le prove contro Lecco e Sestri Levante), con Cambiaso nella posizione naturale di centrocampista.

Il probabile schieramento iniziale (4-4-2): Fiory; Degl'Innocenti, Venneri, Guarco, Grani; Tognoni, Bacigalupo, Cambiaso, Kallon; Piacentini, Virdis.

Fischio d'inizio alle ore 14.30, con webcronaca diretta sul nostro quotidiano.