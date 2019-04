Calcio, Eccellenza. Finale, con la Samm il bicchiere è mezzo pieno per Porzio: "Ci accontentiamo di questo punto d'oro"

Prosegue il programma di recupero del Finale affetto dalla mancanza di vittorie, malanno che attanaglia i giallorossi da ormai due mesi, ossia dalla vittoria casalinga nella seconda giornata di ritorno contro il Valdivara.

Avrebbe meritato qualcosa di più sette giorni fa contro il Rapallo la compagine del duo Porzio-Sgambato, ma la montagna fatta di predominio territoriale e assedio all'area avversaria non hanno partorito il proverbiale topolino del risultato, arrivato invece ieri con una prestazione in tono decisamente minore.

Ha quindi il sapore della compensazione il punto ottenuto sul campo di una Sammargheritese volenterosa e pungente: "Forse è proprio così - commenta mister Porzio al termine della gara - col Rapallo si è perso subendo mezzo tiro in porta. Oggi contro una squadra organizzata dietro e rapida davanti, in grado di metterci spesso in difficoltà, abbiamo guadagnato un punto d'oro, utile per il morale e per affrontare le partite future".

Eppure le avvisaglie per un'altra domenica di sofferenza c'erano tutte: "L'infortunio di Massa pronti via ha inevitabilmente scombussolato i nostri piani. Nell'intervallo ci siamo risistemati e poi va detto che dopo la loro espulsione potevamo anche cercare di vincerla. Ma ci accontentiamo e ci teniamo stretto questo punto".

Se il punto ha mantenuto invariate le distanze con la zona play-out, la vittoria manca da troppo tempo ora per non diventare l'obbiettivo primario di Scalia e compagni: "Dietro non ci guardiamo. Nelle ultime partite, escludendo Cairo, potevamo portare via ben più di zero punti, e parlo di Molassana e Rapallo. Nelle prossime proveremo a recuperare qualche acciaccato di troppo, nella speranza di affrontare le ultime sfide con un organico un po' più completo".