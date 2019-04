Calcio, Soccer Borghetto. Il presidente Ferrara è affranto dopo l'esonero di Porcella: "La scelta più difficile della mia vita"

E' un giorno difficile per Andrea Ferrara, presidente del Soccer Borghetto.

Pochi minuti fa è infatti arrivata la notizia dell'esonero di Rossano Porcella dalla guida della Prima Squadra biancorossa:

"E' stata la scelta più difficile della mia vita, ma arrivati a questo punto credo sia giusto dare una scossa.

Anche ieri ho visto una squadra rassegnata a non lottare e, vista la nostra situazione attuale di classifica, sarebbe un peccato lasciare qualcosa di intentato.

E' una decisione azzardata, ma una scossa in questo momento della stagione andava fatta, per capire il livello di reazione della squadra: non qualificarsi ai playoff sarebbe un peccato enorme ed è giusto non lasciare nulla di intentato per centrare l'obiettivo.

Sono affranto per Rossano, dato che non ci sono motivazioni tecniche o tattiche dietro questa scelta, ma solo motivazionali; spero in un futuro di lavorare ancora con lui.

Il nome del nuovo allenatore? Valuteremo nelle prossime ore, ma non escludiamo la soluzione interna".