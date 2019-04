Finale, Inarrestabili Giovanissimi: il girone termina con numeri record

Si conclude con numeri da capogiro la “regular season” dei Giovanissimi Provinciali U15, primi nel girone A della provincia di Savona e prossimi ad affrontare la parte conclusiva della stagione con la spinta di numeri a dir poco importanti.

Nessuna sconfitta in 18 incontri ed un solo pareggio legittimano il primo posto di un gruppo in costante crescita, in cui si sono inseriti al meglio alcuni elementi della formazione Under 14, capace di assumere il ruolo di miglior attacco e miglior difesa regionale della categoria con 108 reti all’attivo e solo 4 subìte.

“E’ un risultato prestigioso – commenta mister Franco Villa – che va sottolineato non tanto per i numeri in sé, piuttosto per il lavoro che ha portato a tutto ciò. Perchè raggiungere certi risultati non lo si fa per caso, e va reso merito a questi ragazzi per il percorso intrapreso ma da portate a termine nel migliore dei modi anche nella successiva fase“.

Ora l’obbiettivo dei terribili ragazzi della leva 2004 resta la vittoria della fase finale, che consta di due tornei quadrangolari composti dalle prime quattro squadre dei due gironi provinciali e che vedrà i giallorossi opposti ad Andora, Cairese e Varazze, a caccia della successiva fase ad eliminazione diretta con semifinale e finale. Un’eventuale vittoria del titolo permetterebbe a quelli che diventeranno Allievi di disputare il prossimo anno la competizione regionale senza passare per le qualificazioni nel prossimo mese di settembre.