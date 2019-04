Promozione, il Celle espugna Bragno e guadagna tre punti fondamentali per la salvezza. Soto Pesce: "Felice per la doppietta e i compagni"

Il Celle espugna a sorpresa il "Ponzo" e affossa per 1-3 i padroni di casa del Bragno.

Mattatore della partita è stato certamente il trequartista Soto Pesce, autore di una bella doppietta e di una prestazione a tutto campo. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di SvSport.it:

"Siamo soddisfatti della nostra prestazione innanzitutto. Venire a Bragno e portare a casa i tre punti non è da tutti, soprattutto per chi come noi deve salvarsi. Credo che il Celle abbia svolto un secondo tempo importante e il risultato l'ha premiato. Sono felice della mia doppietta per me che quest'anno non avevo ancora segnato, ma soprattutto per i compagni. Differenze tra il gruppo attuale e quello dello scorso anno? Ho ritrovato all'incirca l'ossatura della passata stagione, mentre per quanto riguarda lo staff tecnico credo sia il migliore della mia carriera perchè non lascia nulla al caso e sono certo ci condurrà alla salvezza".