Calcio, Alassio FC bifronte: la difesa fa acqua, ma l'attacco è stellare

I numeri nel calcio non mentono davvero mai, ma analizzare quelli dell'Alassio FC risulta particolarmente difficile.

Avere il migliora attacco del torneo a due giornate dal termine del campionato e galleggiare nei bassi fondi della classifica non è infatti una prassi così usuale, ma il numero di reti subite nell'arco delle prime 28 partite (61, più di due gol a incontro), ha di fatto minato l'intera stagione giallonera.

C'è da dire che tra infortuni e rendimenti al di sotto delle attese (Iraci su tutti) le vespe non sono mai riusciti a trovare un assetto stabile, fino ad arrivare alla contemporanei infortuni di Battipiedi, Viganò e Galleano. Al momento, tranne Bisio, le soluzioni tattiche sono tutte di pura emergenza, con i possibili adattamenti di Pastorino e Scaglione.

Serrare i ranghi, visto il contemporaneo rendimento offensivo (54 i gol realizzati, per buona parte realizzati da un Lupo in grande spolvero), rappresenta il banale segreto per tentare di raggiungere la salvezza, il cui bivio, per evitare il gorgo dei playout, passa tutto per la gara interna contro l'Albenga.

Evitare di subire reti sarà già un passo in avanti fondamentale, ma altrettanto difficile da raggiungere, dato che in sole 3 occasioni gli estremi difensori alassini hanno concluso i 90 minuti con la porta intonsa (contro Sammargheritese, Finale e Valdivara).