Calcio, Pontelungo. Inizia l'avvicinamento alla finale di Coppa. Zanardini: "Affrontiamo una squadra forte, ma sono deluso dall'atteggiamento visto a Quiliano"

Tante squadre sono pronte a tirare il fiato con l'arrivo della sosta pasquale, ma così non sarà per il Pontelungo che, mercoledì prossimo a Voltri, affronterà la Caperanese nella finale di Coppa Liguria.

Un appuntamento stimolante per mister Zanardini, seppur la delusione per la sconfitta di Quiliano non sia stata completamente digerita:

"Sono particolarmente deluso, perchè non ho visto il giusto atteggiamento in campo. Purtroppo però ci mancano due giocatori di esperienza che possano gestire i momenti di difficoltà, momenti che condizionano l'intera squadra non appena si palesano. Va dato comunque merito al Quiliano & Valleggia, è una squadra ben messa in campo è che ha saputo offrire una prestazione più che positiva.

La finale di Coppa? Solitamente non stecchiamo due partite di fila e mi auguro sia il primo di quattro appuntamenti per noi determinanti, tenendo conto delle ultime due gare, difficilissime, contro Baia Alassio e Borghetto, e si spera il primo incontro con i playoff.

Giocare in gara unica non credo ci destabilizzi particolarmente, le insidie verranno tutte dal valore dell'avversario: la Caperanese è una squadra forte, che vincerebbe a mani basse il girone A di Prima. Sono però certo che la squadra - conclude Zanardini - farà però la sua prestazione".