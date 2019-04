Calcio, Savona: il Secolo XIX conferma le voci su un possibile ritorno di Marcello Chezzi

Il legame tra Marcello Chezzi e il Savona non si è mai interrotto nel corso degli ultimi mesi.

La sfortunata esperienza di Carpi non ha intaccato la stima da parte della dirigenza biancoblu nei confronti dell'allenatore emiliano, tanto che a più riprese ha assistito anche alle partite degli Striscioni nell'arco del campionato.

Nel caso Alessandro Grandoni dovesse salutare la città della Torretta a fine stagione (il tecnico non ha nascosto alcuni dissidi interni emersi la scorsa settimana) il Secolo XIX conferma, nell'edizione di stamane, conferma come il ritorno con i colori degli Striscioni non sarebbe da escludere, anzi, sarebbe l'opzione maggiormente gettonata per il campionato 2019/2020.