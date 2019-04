Calcio, Serie D. Vittoria d'oro per la Fezzanese, mister Sabatini: "Abbiamo le capacità per arrivare alla salvezza"

Giocare in superiorità numerica per poco più di un tempo aiuta, ma se c'era una squadra che ieri al "Miro Luperi" di Sarzana ha dimostrato fin dalle prime battute di voler a tutti i costi ottenere i tre punti, quella è stata sicuramente la Fezzanese di mister Gabriele Sabatini.

"Abbiamo giocato un'ottima gara - esordisce il tecnico spezzino- con lo spirito giusto, l'approccio giusto. Effettivamente oggi credo che si sia meritato assolutamente di vincere, in un momento dove anche le motivazioni possono fare la differenza e per noi il fatto di poter mantenere la categoria è una grandissima motivazione. Poi certo, poter sfruttare la superiorità numerica ci ha agevolato, però la squadra è partita bene gestendo bene sin dall'inizio la partita".

Uno sguardo però va dato, come d'obbligo quando si è a caccia di un obbiettivo conteso da altri, e tanti in questo caso, come la salvezza, osservare i risultati degli altri campi. E le contemporanee vittorie di Arconatese, Borgaro, Milano City e Lavagnese a ieri non variano la classifica per i verdi.

Nonostante ciò i tre punti ottenuti contro un avversario di rango come il Savona per i ragazzi di Sabatini a fine anno potrebbero rivelarsi quei punti inattesi nelle tabelline ma vitali per la permanenza in quarta serie: "Non cambia niente nel senso che ci sono sempre tante squadre in lotta. Però significa che ci siamo ed abbiamo le capacità di andare a raggiungere la salvezza".

Su tutte un Baudi sempre più solo in testa alla classifica marcatori grazie proprio alla doppietta di ieri e trascinatore dei suoi: "E' un giocatore con una qualità immensa, però mi piace sottolineare oggi la prestazione di tutta la squadra".