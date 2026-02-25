Calcio | Coppa Italia di Eccellenza: L'Alessandria dopo il Pietra elimina anche la Solbiatese, 1-1 al Chinetti

Non basta una ripresa d’assalto e una traversa colpita a pieno legno: la Solbiatese saluta la Coppa Italia Nazionale di Eccellenza dopo l’1-1 casalingo contro l'Alessandria. Un pareggio che, in virtù della differenza reti nel triangolare, spalanca le porte dei quarti di finale ai piemontesi, capaci di resistere nel finale nonostante l'inferiorità numerica.

In un "Chinetti" gremito di spettatori e addetti ai lavori, la gara si accende al 26’. Un’incertezza della retroguardia nerazzurra permette a Piana di trovarsi tutto solo in area su cross di Picone: il piemontese non sbaglia e firma il vantaggio ospite. La Solbiatese non si scompone e, dopo aver cercato il pari con Monteiro Barbosa, lo trova al 43’. L'azione è da manuale: sponda di Martinez, visione illuminante di Guidetti e inserimento letale di Guanziroli, che trafigge Menino per l'1-1 che chiude la prima frazione.

Nella seconda metà di gara, mister Gatti tenta il tutto per tutto inserendo subito Buba Silla. La Solbiatese domina il campo: all'8’ Gasparri (il migliore in campo per distacco) salta l’uomo e calcia a botta sicura, ma la palla si stampa sulla traversa. Al 20’ è ancora Gasparri a inventare per la testa di Cosentino, che da ottima posizione manda a lato.

L'Alessandria soffre, si chiude e al 38’ resta in dieci uomini per il secondo giallo a Cesaretti. Il forcing finale della Solbiatese è totale: al 40’ Monteiro serve una palla d’oro a Suatoni che sembra destinata in rete, ma l'intervento prodigioso di Camara sulla linea di porta strozza l’urlo dei tifosi nerazzurri. Nonostante i 4 minuti di recupero, il muro grigio regge, consegnando la qualificazione alla formazione di Merlo.



SOLBIATESE – ALESSANDRIA 1-1 (1-1) Reti: pt 26' Piana (A), 43' Guanziroli (S).

SOLBIATESE (3-5-2): Chironi; Guanziroli, Gabrielli, Cosentino; Manfrè (32' st Suatoni), Guidetti, Cocuz, Minuzzi (1' st Silla), Gasparri (42' st Banfi); Monteiro Barbosa, Martinez. A disp.: Cavalleri, Lonardi, Bobbo, Fiorin, Galli, Cerutti. All.: Roberto Gatti.

ALESSANDRIA (3-5-2): Menino; Camara, Cirio, Cesaretti; Pellegrini, Morganti (26' st Tos), Nicco, Picone, Nani; Piana (38' st Cargiolli), Ventre (11' st Diop). A disp.: Colla, Cociobanu, Laurena, Straneo, Sacco, Vanegas. All.: Alberto Merlo.

Arbitro: Saad Taouili di Vicenza.

Note: Spettatori oltre 500. Angoli: 9-3. Ammoniti: Minuzzi (S), Morganti (A), Diop (A). Espulso: Cesaretti (A) al 38' st per doppia ammonizione.