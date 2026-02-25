 / Calcio

Calcio | Serie D. Il Vado in diretta streaming nazionale, la sfida di Varese su Vivo Azzurro TV

Il match sarà visibile sulla piattaforma Vivo Azzurro TV

Domenica prossima il Vado sarà protagonista su Vivo Azzurro TV, la piattaforma federale in cui sono abitualmente trasmessi i big match del campionato di Serie D. Il match è di cartello, all'Ossola contro il Varese.
 

Ecco tutti gli appuntamenti di marzo

01/03 ore 14.30 – Varese vs Vado (Girone A, 26ª giornata)

07/03 ore 20.00 – Ancona vs Pistoiese (finale ritorno Coppa Italia Serie D)

15/03 ore 14.30 – Teramo vs Ostiamare (Girone F, 27ª giornata)

22/03 ore 14.30 – Treviso vs Luparense (Girone C, 28ª giornata)

29/03 ore 15.00 – Sancataldese vs Nissa (Girone I, 29ª giornata)
 

Come seguire Vivo Azzurro TV:
Per non perdere le partite, basta scaricare l’app gratuita disponibile su App Store e Google Play Store, compatibile anche con Smart TV, e registrarsi su Vivo Azzurro TV. È possibile attivare le notifiche push per ricevere avvisi sull’inizio delle dirette. La piattaforma è accessibile anche via web, al sito www.vivoazzurrotv.it.

Redazione

