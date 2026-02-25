Calcio, Coppa Italia Promozione. L'Albissole vola in finale! Serra Riccó sconfitta 2 a 1

ALBISSOLE - SERRA RICCO' 2-1 (21’ Favorito, 63’ Diana - 70’ Siddi)

Termina qui, l’Albissole batte nuovamente il Serra Riccó e vola in finale di Coppa Italia dove affronterà l’Angelo Baiardo!

91’ Ultimi cambi per gli ospiti: escono Placido e Giovinazzo, entrano Panfili e Cornaletto

Saranno 4 i minuti di recupero

82’ Siddi prova a prendere contro tempo Negro che però salva in qualche modo

80’ Macagno dal limite tra le braccia di Preti

80’ Cattardico inserisce anche Barisone per Moscatelli

75’ Tocca a Macagno che rileva Cuka

70’ ACCORCIA LE DISTANZE IL SERRA RICCÓ! Angolo dalla destra e colpo di testa di Siddi che dimezza lo svantaggio

67’ Doppio cambio: escono Damonte e D’Aliesio, entrano Zunino e l’esordiente Porta

63’ RADDOPPIO ALBISSOLE! Colpo di testa che lancia Diana che davanti al portiere non si fa pregare. Subito dopo esce Tirello ed entra Gjashi negli ospiti

61’ Scappa in contropiede Diana, la conclusione viene sporcata e finisce in corner. Sull’angolo seguente l’azione sfuma

56’ Cambiano anche i gialloblù con Caruso al posto di Ravenna

55’ Primo cambio del match, esce Ghigliazza ed entra Amenduni

48’ Buona occasione per Diana che spara sul fondo

46’ Inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

Termina dopo un minuto di recupero la prima frazione

40’ Basso dalla distanza calcia alto

38’ Un paio di disimpegni errati da parte della formazione di casa, il Serra Riccó non riesce però a sfruttarli

35’ Uscita provvidenziale di Negro che blinda la porta raccogliendo applausi da compagni e presenti

30’ Conclusione da dentro l’area prima e calcio di punizione dopo, Moscatelli ci prova due volte ma Preti é attento

25’ Cross di D’Aliesio e colpo di testa di Cuka che si spegne sul fondo

24’ Conclusione di Ravenna che finisce alle stelle

21’ ALBISSOLE IN VANTAGGIO! Angolo di Minuto e colpo di testa di Favorito che sblocca la gara

17’ Cuka dalla distanza, conclusione fuori misura

10’ Cross dalla sinistra di Minuto e colpo di testa di Diana che si spegne sul fondo

2’ Ci prova Placido dalla distanza ma la conclusione termina sul fondo

1' Inizia la gara

PRIMO TEMPO

Primo obiettivo da portare a casa per l'Albissole, i biancoazzurri hanno l'occasione di conquistare una finale di Coppa Italia che manca dalla stagione 2015-2016. Si riparte dal 3 a 1 del match d'andata in casa del Serra Riccò, un vantaggio che la squadra di Cattardico deve saper gestire ma che non si deve far bastare per non farsi sopraffare dalla formazione genovese.

ALBISSOLE: N. Negro, D. Damonte, F. Minuto, N. Apicella, P. Favorito, T. Basso, F. D'Aliesio, J. Ghigliazza, A. Diana, L. Cuka, R. Moscatelli

A disposizione: D. Pastorino, A. Zunino, A. Invernizzi, L. Chiarlone, F. Dorno, L. Porta, M. Amenduni, L. Barisone, M. Macagno

All: Cattardico Cristian



SERRA RICCO': T. Preti, R. Dellepiane, L. Acquanita, A. Sarno, F. Caroglio, A. Tirelli, C. Ravenna, M. Crudeli, G. Siddi, A. Placido, A. Giovinazzo

A disposizione: F. Panasia, D. De Winter, M. Caruso, E. Allushi, F. Gjashi, G. Panfili, A. Cornaletto

All: Digno Adamo



ARBITRO: G. Tameo

ASSISTENTI: A. Chiefalo, D. Pistis