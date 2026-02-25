Calcio | Il Rivasamba trova punti anche contro il Loano, Queirolo: "Un successo merito anche di mister Maisano" (VIDEO)

Il Rivasamba espugna il campo della San Francesco Loano per 1-0, ottenendo tre punti fondamentali in una sfida ostica. Al termine del match, il difensore Queirolo ha analizzato il momento della squadra, tra cambiamenti tecnici e spirito di gruppo.

"Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata contro una squadra ben organizzata" – ha esordito il difensore – "Veniamo da un periodo travagliato e ci tengo a ringraziare Mister Maisano: questo successo è anche merito suo e del lavoro svolto in questi mesi".

Nonostante il cambio in panchina, Queirolo mantiene alta la guardia sulla classifica: "Il campionato è lungo ed equilibrato. Chi sta davanti continua a correre e noi dobbiamo essere bravi a tenere il passo; i conti li faremo alla fine".

Un pensiero speciale è andato anche ai compagni, tra gioie e dolori: "Dedichiamo la vittoria a Sofato per il suo grave infortunio, gli siamo vicini".