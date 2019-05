Calcio, Ceriale. Sarà dentro o fuori con la Sanstevese. Illiano. "Una vera finale, ma finalmente abbiamo fiducia"

Sono tre le vittorie consecutive portate a segno dal Ceriale nelle ultime settimane. Come si suol dire, meglio tardi che mai, dopo una stagione a dir poco travagliata.

I biancoblu non possono però permettersi di cedere proprio ora, dato che la salvezza, in caso di risultato utile contro la Sanstevese, sarebbe davvero a portata di mano.

Un obiettivo chiaro per Daniele Illiano e tutta la squadra guidata da Andrea Biolzi.

"In settimana abbiamo lavorato con grande serenità, pur essendo consapevoli di come la partita di domani si configuri come la classifica partita da dentro o fuori. Abbiamo un piccolo vantaggio, costruito domenica scorsa, grazie alla vittoria per 2-1, ma speculare su un solo gol di scarto sarebbe troppo pericoloso in una gara particolare come quella di domani.

La serie di vittorie consecutive ci ha indubbiamente regalato più consapevolezza nei nostri mezzi, nonostante per noi sia stata una stagione più complicata del previsto, e dovremo essere bravi a far fruttare questo momento positivo per riuscire a mantenere la categoria".