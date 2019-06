Volley femminile. CARCARE IN TRIONFO, E' PROMOZIONE IN B2

Cambio di compagine savonese nel campionato nazionale di pallavolo di serie B2 dove, dopo la retrocessione dell’Albissola, vede posizionarsi L’Acqua minerale di Calizzano Carcare.

Una travagliata quanto meritata vittoria a Genova quarto contro il Santa Sabina, nella terza sfida della finale playoff, dove un’ordinata e ben predisposta Santa Sabina non ha retto la furia delle valligiane ben determinate a portare a Carcare l’ambita vittoria che ritorna dopo 2 stagioni nella serie B2 Nazionale.

2 stagioni che hanno visto la formazione bianco rossa vincere i due campionati partendo dalla serie D e, vincendola, ritornare in C per poi conquistare questa orgogliosa vittoria per la B2.

Una cronaca tutta al cardiopalma quella della terza gara nella quale per i primi due set la formazione di Dagna e Loru hanno sempre condotto i set in vantaggio assoluto impedendo la rimonta punti all’agguerrite giocatrici del Santa Sabina.

Decretata la chiusura dei primi set con il punteggio a favore del Carcare con 25-18 e 25-21 il terzo set nasce con una maggiore lucidità delle padrone di casa le quali connotano il set con una maggiore incisività in fase d’attacco sfoderando ottime barriere agli attacchi delle valligiane. Un set punto punto che accende maggiormente il tifo dagli spalti della piccola palestra di Genova Quarto trascinando il set ad un finale a favore delle padrone di casa 26-24.

Vittoria delle ospiti rimandata solo di un set, i tre minuti per la pausa set consentono alla panchina del Carcare di ridisegnare la strategia di gioco che, nelle varie fasi, con cambi e rotazioni hanno portato all’esplosione finale chiuso con un perfetto 25-18 punteggio replica del primo set.

“Chiusura gara e riapertura per Carcare di un fututo pallavolistico che deve riabbracciare il nostro fedele e splendido pubblico”, commenta il presidente Michele LORENZO – subentrato da qualche mese al compianto Claudio BALESTRA al quale è stata dedicata la conquista della Coppa Liguria avvenuta il 25 aprile scorso e la conquista della serie B2. Continua LORENZO “è sicuramente una corale vittoria di società, ma non possiamo non dimenticare la tenacia e la forza emotiva caratterizzata e trasmessa dal presidente BALESTRA; ora è tempo di guardare al futuro, la voglia di pallavolo, quella bella in noi c’è e ce la stanno fornendo le nostre ragazze alle quali va sicuramente il plauso di tutti noi.”

“Nel guardare avanti”, conclude LORENZO forte dell’ottimo gruppo di dirigenti di cui è composta la società, “c’è bisogno dell’aiuto esterno, è indiscutibile per tenere il nome di Carcare nelle pagine belle dello sport nazionale è necessario l’apporto e l’aiuto di tutti, c’è bisogno di nuovi sponsor” e sul tema Lorenzo ricorda che la mancata prosecuzione nel 2017 nel campionato di B2 è stata determinata anche dalla mancanza di aiuti economici.





Ecco la formazione vincente: 5 Elena Gaia, 6 Valentina Amato (libero), 7 Simona Marchese, 8 Giorgia Moraglio (libero), 9 Daniela Cerrato, 10 Selene Raviolo, 11 Giulia Masi, 12 Silvia Giordani, 13 Elisa Torresan, 14 Matilde Bellandi, 15 Agnese Bausano, 18 Federica Fronterrè, 19 Francesca Briano.