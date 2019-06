Calcio, Seconda Categoria. Una stagione che va ben oltre le aspettative quella della Vadese, DG Tony Saltarelli: "Un onore ricordare un grande vadese come Valerio Bacigalupo"

Una stagione straordinaria quella della Vadese che, nonostante la sconfitta nell’ultima sfida playoff, lascia un grande sorriso a tutti gli addetti ai lavori. La neonata società azzurro-granata ha concluso il suo primo campionato con la consapevolezza di poter diventare grande e con l’apprezzamento della comunità di Vado Ligure. Ad ammetterlo è lo stesso Direttore Generale Tony Saltarelli, che ricopre anche il ruolo di allenatore della squadra:

“E’ stato un anno più che positivo sotto tutti i punti di vista. Voglio complimentarmi con tutti, per il grande lavoro svolto e la professionalità dimostrata. Come socio fondatore sono orgoglioso di aver creato un gioiello di società, che ricorda un grande vadese come Valerio Bacigalupo. A livello sportivo dispiace per non aver conquistato la promozione sul campo, ma sono fiducioso per il ripescaggio, sarebbe per noi altrettanto meritato per quello che è stato fatto quest’anno.”

Una Vadese che proverà ad essere ai vertici di Seconda Categoria, se non addirittura ripescata: “Siamo già al lavoro per la nuova stagione, saremo pronti per entrambe le eventualità. La nostra è una società sana e confido che la Federazione possa riammetterci, sarebbe per noi un’altra festa. Il nostro progetto è ben delineato, cercheremo di migliorarci sempre di più.”

Sul fronte mercato ancora poche voci su possibili acquisti: “Per prima cosa parlerò con i ragazzi che hanno dimostrato di tenere alla maglia in questa stagione, dopo di che andremo a mettere dei tasselli per fare il salto di qualità che ci è mancato quest’anno. Non mi piace fare nomi, ma di certo arriveranno degli ottimi giocatori.”