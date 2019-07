Basket: la prossima settimana arriva il Vado Boom Challenge

Si svolgerà a Vado Ligure il 13 e 14 luglio prossimi la tappa del torneo 3contro3 di pallacanestro organizzata dal circuito 33bk e valida per il ranking FIBA e per strappare il pass per le finali che si svolgeranno dal 2 al 4 agosto a San Benedetto del Tronto. Il circuito 33bk è la giovane “lega” dello streetbasket organizzata dal vice-campione olimpico ed ex capitano della nazionale Gek Galanda. Il circuito si snoda in tutta Italia con oltre 30 tappe di cui solo una organizzata in Liguria, appunto Vado Ligure. Da alcuni anni, in concomitanza con la scelta di trasformare il 3vs3 in disciplina olimpica, la federazione internazionale ha predisposto un ranking dei migliori interpreti della disciplina, appunto il ranking FIBA. Il torneo 33bk è valido anche ai fini del punteggio per il ranking e costituisce, da questo punto di vista, una novità assoluta per tutti gli appassionati di pallacanestro.

Il Basket Boom Challenge, da quest'anno marchiato 33BK è organizzato dalla Pallacanestro Vado ed è giunto alla seconda edizione , ma è già un appuntamento estivo di riferimento dell'estate ligure della pallacanestro. L'edizione di quest'anno, come già quella dell'anno scorso, è impreziosita dallo scudetto delle ragazze dell'Under 18 femminile dell'Amatori Savona, che recentemente si sono laureate campionesse d'Italia nella disciplina per il secondo anno consecutivo. Lo scorso anno, la prima edizione ha fatto registrare 130 partecipanti, record che l'organizzazione punta a superare quest'anno potendo mettere in palio il pass per la finale con pernottamento pagato per gli atleti qualificati.

La tappa di Vado Ligure è riservata alle categorie Under 14-16-18 e Senior maschili ed alle categorie under 16 e senior femminili. Come nella migliore tradizione dello streetbasket le informazioni e le modalità di iscrizione si trovano nei gruppi social, sul sito dedicato www.pallacanestrovado.it/basketboomchallnege o sul sito ufficiale del circuito www.33bk.it