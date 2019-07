Calciomercato. L'Olimpia Carcarese batte un super colpo, preso Matteo Spozio

La partita goliardica "Al di qua/al di là del ponte", tradizionale appuntamento della cittadina di Carcare, è stata l'occasioni per presentare alcune novità davvero importanti per l'Olimpia Carcarese.

La prima, di mercato, riguarda il supercolpo messo a segno dal club biancorosso, ovvero Matteo Spozio, ex capitano della Cairese.

Ma anche lo staff di mister Alloisio avrà delle novità sostanziali, con l'arrivo del vice Loris Chiarlone.

"Siamo cresciuti assieme e amici da sempre - hanno esordito il regista e l'allenatore - amicizia nata anche sotto il segno di questi colori. Ci eravamo promessi che prima o poi saremmo tornati insieme nella società da dove siamo partiti per dare il nostro contributo. Oggi questo piccolo sogno, grazie alla nuova dirigenza, è diventato realtà e non vediamo l'ora di cominciare".

"Sono fiero e orgoglioso - ha invece sottolineato il ds Edoardo Gandolfo - di poter dare il bentornato dopo 14 anni a Matteo Spozio, giocatore e ragazzo esemplare. Un esempio in campo e fuori per tanti giovani e non solo, penso sia una vera e propria icona positiva del calcio Valbormidese. E' per noi un privilegio che lui abbia deciso di sposare il nostro progetto.

Altrettanto felice di riaccogliere Loris Chiarlone, professionista preparato e stimato da tutti, oltre che ragazzo eccezionale. Lo ringrazio per aver scelto la Carcarese, nonostante le numerose offerte ricevute.

Nei prossimi giorni penso annunceremo altri acquisti, praticamente tutti di forte appartenenza Carcarese".