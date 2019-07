Calciomercato, Letimbro: sono addirittura 16 i giocatori già confermati

In vista della presentazione in settimana dei nuovi innesti, la Letimbro nel week end ha avuto conferma da molti dei ragazzi che saranno sicuramente a disposizione di Mister Oliva per la stagione 2019/20 :

Bianco, Ottonello, Morando, Gilardoni, Cappelletti, Giusto, Lovesio, Delbuono, Valdora, Battistel, Passaro, Frumento, Cossu, Odenato, Vanara e Bianchi hanno infatti immediatamente dato disponibilità alla prosecuzione della loro avventura in gialloblu'.

In settimana la Società dovrebbe presentare un esterno 98, un paio di molto promettenti centrocampisti 99 e 2000, rimanendo in attesa della firma del giocatore di esperienza che andrà ad affiancare Alessio Bianchi in attacco e della conferma di un paio di elementi che nella passata stagione hanno già fatto parte della rosa.