Nei giorni scorsi è nata a Loano una nuova società di settore giovanile che si occuperà principalmente della scuola calcio (piccoli amici e primi calci).

Si chiamerà Acd San Francesco Loano e la sede sociale è in via dei Gazzi al 5 nel campo dei Frati Cappuccini in sintetico di nuova generazione.

Nei prossimi giorni verrà comunicato l'organigramma della società che porta avanti il nome della San Francesco che è nata nel 1979.