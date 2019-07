Calciomercato. Davide Setti riabbraccia i suoi, torna a vestire i colori del Ceriale

Il comunicato ufficiale:

E’ stata un’avventura breve ed intensa quella di Davide Setti lontano dalla famiglia Ceriale Progetto Calcio. La separazione lampo durante il mercato di dicembre lo aveva portato al Riva in Eccellenza dove ha concluso il campionato ed ottenuto un’altrettanta miracolosa salvezza con l’Albenga; ora invece i tempi sono maturi per un ritorno al primo amore. Davide Setti, classe 1991, sarà quindi ufficialmente parte della rosa a disposizione di Mister Andrea Biolzi nella prossima stagione e potrà riabbracciare molti dei suoi compagni storici.

Giocatore da sempre molto apprezzato al Merlo per la sua caparbietà, la sua velocità e la sua grinta in campo. Un personaggio sicuramente di carattere e che sul terreno di gioco dimostra sempre di essere un guerriero e di lasciare poco spazio agli avversari. Tutti noi riaccogliamo Davide e proùseguiamo insieme questo cammino in Promozione.