Calciomercato, Celle Ligure. I lclub smentisce l'arrivo del portiere Scala: "C'è interesse, ma l'operazione non è conclusa"

Ha voluto fare chiarezza il Celle dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni in merito all'arrivo del portiere Scala. L'estremo difensore piace alle civette, ma l'operazione non è ancora conclusa:

"La società Celle ha letto, da diverse testate, che il portiere Scala sarebbe entrato a far parte della squadra. Pur confermando un forte interesse reciproco, teniamo a precisare, per il rispetto di tutti, di non aver ancora definito del tutto l'operazione. Qualora si arrivasse alla classica "stretta di mano", saremo ben lieti di annunciare direttamente il nuovo inserimento".