Calciomercato. Albenga: arrivano i colpi Scalia e Bambino, domani la firma anche di Boveri

Altri due nuovi colpi, rispetto agli ingaggi già annunciati la scorsa settimana per l'Albenga.

Dopo una vita passata con la maglia del Finale, Lorenzo Scalia saluta il "Borel", per approdare all'"Annibale Riva".

Oltre all'ex centrocampista giallorosso, domani arriverà la firma anche del portiere Paolo Maria Bambino, terzo portiere dell'Albissola nella scorsa stagione in Serie C, e di Emanuele Boveri, difensore nell'ultima stagione all'Albese.

"Siamo contenti per questi arrivi - racconta il ds Cosimo Nuzzo - nel corso della settimana dovrebbero essere concluse altre due-tre operazioni, per permettere alla squadra di affrontare il prossimo campionato".