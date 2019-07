Calciomercato. Samuele Giordana è pronto a tornare in Liguria: "Mi manca la vostra regione, con un progetto serio ritornerei volentieri"

E' durata poco l'avventura, sei anni fa, di Samuele Giordana in Liguria. Il regista piemontese aveva infatti vestito per pochi mesi la maglia della Carcarese, prima di approdare al Tortona. Una scelta che col tempo non si è rivelata così felice, tanto che la nostalgia della nostra regione è tornata presto a farsi sentire.





“E' passato tanto tempo, ma avrei piacere di tornare a cimentarmi nei campionati liguri. Rispetto al Piemonte molte più strutture sono dotate di terreno in sintetico, inoltre il clima è davvero spettacolare. Sono dispiaciuto per come è andata all'epoca con la Carcarese: ho lasciato dopo pochi mesi per andare al Tortona, dove non hanno palesato la stessa serietà che ha avuto nei miei confronti Carlo Pizzorno e l'intera società. Come sono cambiato negli anni? Le esperienze mi hanno sicuramente arricchito, come quella in Slovenia, anche tatticamente: prima mi consideravo il classico regista davanti alla difesa, ma con il tempo mi sono adattato a giocare anche come mezz'ala, cercando maggiormente il tiro e l'inserimento. Tornare in Liguria sarebbe fantastico – conclude Samuele – sarei pronto a misurarmi nel campionato di Eccellenza o in una squadra di Promozione di alto livello, l'importante è che il progetto tecnico sia serio”.

Ecco le squadre in cui ha militato.

Cuneo

Serie C slovena

Eccellenza piemontese con Juventus Domo, Tortona, Corneliano Roero, Saluzzo, Ivrea, Virtus Mondovi, con la parentesi ligure alla Carcarese.

Poi ultimi due anni con Pedona e Busca in Promozione .