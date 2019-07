Ecco il comunicato ufficiale:

A pochi giorni dall’affiliazione con l’Accademy Genoa Cricket and Football Club, primo passaggio di un giovane calciatore dalle fila dell’Area Calcio Andora al Settore Giovanile del Genoa. Infatti proprio in questi giorni Mander Samuele, leva 2006, ha firmato il tesseramento per giocare la prossima stagione sportiva con i Giovanissimi del Genoa. Un caloroso in “bocca al lupo” da parte di tutta la società.