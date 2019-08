Pallacanestro Alassio, il bilancio di una grande annata con uno sguardo alla prossima stagione

Annata impegnativa e ricca di soddisfazioni quella conclusa a metà giugno per la Pallacanestro Alassio dove i gialloblu hanno presentato quattro squadre giovanili maschili, tre squadre giovanili femminili in collaborazione con Blue Basket e sette squadre minibasket.

Nel corso dell’anno, oltre ai numerosissimi campionati disputati, sono stati fatti anche tanti tornei che hanno coinvolto diverse categorie l’ Under 18 ha vinto il torneo di Farigliano ed ha partecipato a tornei a Bielmonte e Aosta, l’Under 16 è arrivata seconda in Coppa Liguria, l’ Under 15 maschile ha disputato il primo campionato di Eccellenza, ha vinto il prestigioso Papini di Rimini e la prima edizione dell’ Angt che ha riscosso un notevole successo con squadre di ottimo livello, l’ Under 14 elite ha spareggiato con la blasonatissima Pallacanestro Varese per accedere alle Finali Nazionali e ha vinto Coppa Liguria, l’ Under 13 femminile ha vinto il girone di classificazione dopo aver sfiorato l’accesso alla fase Elite, gli Esordienti 2007 hanno presentato due squadre in campionato, hanno disputato il torneo di Cairo e sono arrivati secondi in provincia, le Esordienti femminili sono arrivate terze in regione dopo aver vinto la fase interprovinciale, gli Aquilotti 2008-09 hanno vinto il Torneo di Pompeiana, gli Scoiattoli 2010-11 e i Pulcini 2012-13-14 sono stati protagonisti nei vari Concentramenti. Oltre ai tornei non si devono dimenticare gli eventi come l'aver riportato due squadre di Serie A ad Alassio (Torino e Antibes) che hanno disputato un'amichevole internazionale di ottimo livello e i due Camp Estivi rivolti a tutti, uno concluso da poco ( il gruppo nella foto) e uno che si svolgerà, sempre a Calizzano, dall’1 al 5 settembre con ancora pochissimi posti disponibili.