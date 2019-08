Ultimo sforzo per l'Albenga prima della pausa ferragostana.

Stamattina alle ore 11:00 i bianconeri di mister Solari disputeranno un allenamento congiunto con la Juniores della San Filippo Neri, guidati da Rossano Porcella, per proseguire nel percorso di costruzione della Prima Squadra.

A tal proposito non è escluso che possa essere stretto il cerchio attorno ai nuovi arrivi nell'organico bianconero, in particolar modo per quanto concerne il comparto offensivo.