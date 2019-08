Calcio. Scatta la stagione del Città di Cogoleto: diversi i savonesi alla corte di mister Parodi

Prende il via oggi la preparazione del Città di Cogoleto nella suggestiva cornice del golf di Lerca.

Il direttore sportivo Claudio Nucci, che sta ultimando la rosa, ha messo a disposizione del mister alcuni giocatori che hanno militato in società della provincia di Savona come il centrocampista Moreno Vallarino, ex Celle, Altarese, Quiliano Valleggia e Legino, i portieri Simone Nucci ex Celle e Quiliano Valleggia e Federico Mantero ex Celle e Albissola oltre a Giuliano Federici che ha militato nel Varazze e nel Celle.