Calcio, Savona: Canalini verso l'addio, con la Fezzanese biglietti a 5 euro

La striscia di plastica biancorossa è ancora ben presente attorno al Savona.

I lavori in corso imbastiti nel corso dell'estate per affidare a mister Siciliano una rosa competitiva sono ancora in atto, sia a livello di organico che strutturale.

L'attaccante Giacomo Canalini sembra infatti non aver convinto a pieno gli Striscioni, tanto che potrebbe presto lasciare i biancoblu, mentre la prossima settimana dovrebbero iniziare i lavori di sistemazione del manto del Bacigalupo: un maquillage da circa 50.000 euro, con il conseguente spostamento delle gare interne degli Striscioni al "Chittolina" di Vado Ligure.

Chittolina che ospiterà domenica alle 16:00 il match di Coppa contro la Fezzanese, con la quota del tagliando di ingresso fissata a 5 euro.