Pallacanestro Alassio, l'Under 16 sfiora l'Eccellenza piemontese ma disputerà il Gold ligure

Quando si sfiora l'impresa il rammarico resta ma la consapevolezza di essere alla pari delle squadre che disputeranno il campionato giovanile è un ottima base per proseguire il cammino che è ancora lungo per i ragazzi dell'Under 16 della Pallacanestro Alassio.

"Da questo risultato non tutti i mali vengono per nuocere: non faremo l'Eccellenza in Piemonte dove l'obiettivo sarebbe stato quello degli ultimi anni, di crescita senza ansia di vittorie perché obiettivamente i risultati positivi non sarebbero stati molti ma faremo il massimo campionato ligure, quello GOLD, con una prospettiva diversa e stimolante, provare a giocarci il campionato e acquisire una caratteristica che attualmente ci manca, la mentalità vincente", fanno sapere dalla Città del Muretto.

Venerdì l’Alassio ha giocato con Tam Tam Torino, che collabora con Crocetta Torino, e nonostante la tensione della partita nasce un buon incontro. I gialloblu vanno all'intervallo praticamente pari, 27-26 il punteggio per i torinesi. Nel terzo quarto l’Alassio chiude sotto di soli 6 punti ma è nell'ultimo periodo che i torinesi dimostrano di aver qualcosa in più e vincono 69-54 al termine di una partita molto intensa.

Sabato, Torino ha regolato Pegli 45-37, quindi per l'Alassio è diventata decisiva la partita con i genovesi che quest'anno sono uniti al My Basket Genova. Nei primi due quarti l’Alassio conduce la partita andando all'intervallo sul più 10 e dominandola ma al rientro Pegli propone la zona 1-3-1 che terrà per tutti e 20 i minuti.

Nella giovanili la zona porta spesso i suoi frutti in termini di risultato ma Alassio, dopo essere andata inizialmente in confusione, si riprende e chiude il terzo quarto sul più 7. Nell'ultimo quarto i gialloblu restano sempre avanti ma Pegli ha più carattere, la 1-3-1 genovese alla fine porta i suoi frutti, Alassio viene superata all'ultimo giro di lancette e alla fine Pegli vince di soli 2 punti, 60-58.

“Peccato è il primo pensiero dopo una 3 giorni dove abbiamo dimostrato che avremmo meritato l'Eccellenza ma siamo usciti contro una squadra forte e una squadra tattica con più carattere di noi. Questo è lo sport, ci spiace ma siamo anche orgogliosi che una cittadina piccola come Alassio (diecimila abitanti) possa competere con realtà molto più grandi nate da collaborazioni tra squadre. ora disputeremo il Gold che è comunque il più difficile campionato ligure con la solita voglia di migliorare e portare i colori gialloblu in giro nei palazzetti", concludono i dirigenti della Pallacanestro Basket.