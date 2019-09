Calcio, Seconda Categoria. Un avvio da urlo per la Vadese, Jacopo Provato: "Trovato un ambiente fantastico. Campionato? Chi sbaglierà meno la spunterà"

Dopo l'anno da matricola la Vadese si appresa a vivere la seconda stagione della sua storia, questa volta però con qualche ambizione in più. La società azzurrogranata ha infatti allestito una rosa molto competitiva, pronta a dare battaglia per la conquista finale del campionato di Seconda Categoria.

Gli uomini di mister Saltarelli hanno però iniziato a scaldare i motori in Coppa Liguria, conquistando due successi in altrettante gare. Estremamente soddisfatto di questo inizio di avventura l'estremo difensore Jacopo Provato, alla prima stagione con la nuova maglia: "Abbiamo iniziato con il piede giusto questa nuova stagione, sono molto felice di essere qui e di aver intrapreso questa avventura con mister Saltarelli. Con lui giocammo assieme nel lontano 2001 al Borgio Verezzi, quando poi lui smise di giocare; fu mio allenatore qualche anno dopo a Bragno e per questo non ho esitato ad accettare dopo la sua chiamata".

Un gruppo solido, che quest'anno ha innalzato il suo tasso tecnico: "Ho trovato una società molto solida, ben strutturata parlando di una Seconda Categoria. Ho trovato un gruppo molto coeso e affiatato, sono molto felice di essermi calato in questa realtà".

Un campionato di vertice quello che attende Provato e compagni: "Sarà un campionato molto duro, ci saranno poche squadre e per questo non ci sono margini di errore. Certamente noi proveremo a stare in alto, ma ci sono squadre come Mallare, Priamar, Santa Cecilia e Dego che sono molto attrezzate e che faranno certamente un grande campionato. Ma ora lasciamo parlare il campo, è l'unico vero giudice".