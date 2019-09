Calciomercato. Continua la tradizione argentina per la Loanesi, ecco Nicolas Armango

Seconda operazione di mercato conclusa in poche ore per la Loanesi.

I rossoblu, dopo l'ufficializzazione dell'ingaggio di Mirko Antonelli, hanno infatti annunciato l'arrivo di Nicolas Armango, attaccante ambidestro argentino classe 1996.

Armango, 172 cm per 70 chili, ha militato nei settori giovanili del Velez Sarfield e del Comunicaciones per poi passare al Gramanet, nella terza divisione spagnola, con 21 presenze e sette gol realizzati. Poi arrivò il passaggio in Italia al Tricase, con 4 reti in Promozione, mentre l'anno scorso ha militato nel Termoli, in Eccellenza, raccogliendo un bottino di otto marcature.