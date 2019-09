Calciomercato. La Fezzanese si rinforza in vista del match con il Savona, tesserato Giulio Valente

Il comunicato ufficiale

U.s.d. Fezzanese Calcio 1930 è lieta di comunicare l'espletamento delle pratiche di tesseramento per avvalersi delle prestazioni sportive nella stagione 2019/2020 del calciatore Giulio Valente tesserato in regime di svincolo dopo l'ultima stagione trascorsa in Serie D al Sondrio. Valente è un attaccante classe '92 nativo di Bari, 174 cm. di altezza per 68 Kg. di peso forma, che vanta 207 presenze e 62 reti in Serie D. A livello realizzativo la sua miglior esperienza è stata quella con la maglia della Folgore Caratese dove in un campionato e mezzo ha messo a segno 26 reti.

Di rilievo anche l'annata alla Pergolettese con 12 segnature. In carriera ha vestito maglie importanti come quelle di Gozzano, Nocerina e Derthona, oltre che Lavagnese, Olginatese, Trento, Seregno e Inveruno. Il giocatore ha svolto questo pomeriggio il primo allenamento con i nuovi compagni e sarà a disposizione di mister Sabatini per la trasferta di domenica prossima in casa del Savona.

L'U.s.d. Fezzanese, nel dare un caloroso benvenuto a Giulio, gli porge un grosso in bocca al lupo in vista della nuova avventura in maglia "Verde". Queste le prime parole di Giulio Valente da neo giocatore della Fezzanese: "Sono non solo contento, ma contentissimo che questa trattativa sia andata a buon fine. Voglio ringraziare il Direttore Fabio Lorieri e anche capitan De Martino per la buona riuscita dell'operazione. Ho già conosciuto i miei nuovi compagni e svolto con loro l'allenamento odierno. Abbiamo avuto un ottimo inizio di campionato, soprattutto se si pensa che abbiamo affrontato squadre del calibro della Sanremese e dello stesso Ligorna che, comunque, la scorsa stagione è arrivato in finale dei Play - Off. Voglio raggiungere il prima possibile l'obiettivo della salvezza assieme ai miei nuovi compagni cercando di migliorare il mio score di reti della scorsa stagione."