Calcio, Allerta Meteo. Scatta il livello arancione dal levante savonese a La Spezia, ecco i match rinviati d'ufficio

Pochi istanti fa l'Arpal ha emanato lo stato di allerta meteorologico per la giornata di domani. Allerta gialla sul ponente ligure, mentre sul savonese, genovesato e spezzino il livello sarà arancione. In alcuni campi scatta quindi il rinvio automatico, come disposizioni comunali. Ecco il programma, salvo possibili variazioni, in attesa delle conferme ufficiali da parte della Federazione.

PER CONSULTARE IL COMUNICATO DELL'ARPAL CLICCA QUI

Serie D

Savona - Fezzanese