Calcio. Coppa Italia di Serie D: Sanremese ok ai rigori, i matuziani battono 4-2 il Savona e volano ai sedicesimi di finale

SANREMESE - SAVONA 4-2 dcr

4° San) DEMONTIS SUPERA GUADAGNIN. LA SANREMESE VINCE 4-2 AI RIGORI CONTRO IL SAVONA E SI QUALIFICA AI SEDICESIMI DI COPPA ITALIA

4° Sav) D'Ambrosio spiazza Morelli, resta ancora a galla il Savona

3° San) Lo Bosco non sbaglia, 3-1 Sanremese, sempre più vicina alla qualificazione

3° Sav) Morelli si oppone a Siani, secondo errore per i biancoblù

2° San) Manes a fil di palo, pallone che si infila nell'angolino basso. Matuziani avanti 2-1

2° Sav) per gli striscioni sul dischetto Lo Nigro, finalmente a segno la formazione biancoblù. 1-1 il parziale

1° San) Taddei sotto l'incrocio dei pali, Sanremese avanti 1-0

1° Sav) Buratto spara alto, subito un errore per il Savona

Iniziano i tiri dagli undici metri

FINISCONO I TEMPI REGOLAMENTARI, SANREMESE-SAVONA 0-0 DOPO I NOVANTA MINUTI. IL PASSAGGIO DEL TURNO SI DECIDERA' CON LA LOTTERIA DEI RIGORI

94' siluro di Scalzi respinto da Guadagnin, sfuma l'occasione per i matuziani

93' punizione dal limite per la Sanremese, ultima chance per evitare i calci di rigore

90' quattro minuti di recupero

88' ultimi cambi per i due allenatori, entrano D'Ambrosio e Taddei al posto di Marchio e Fenati

85' Ascoli si copre con l'ingresso di Manes al posto di Colombi, matuziani in inferiorità numerica in questo finale di partita

82' ERRORE DI VITA DAGLI UNDICI METRI, ERRORE CLAMOROSO DELL'ATTACCANTE BIANCOBLU, che calcia direttamente sul fondo alla destra di Morelli

81' RIGORE PER IL SAVONA E ROSSO DIRETTO A PICI, CHE HA ATTERRATO SIANI A DUE PASSI DALLA PORTA

80' traversone di Scalzi allontanato con i pugni da Guadagnin

78' giallo per Lo Nigro, gioco sempre spezzettato e povero di contenuti tecnici degni di nota

70' doppia iniziativa sull'asse Giovannini-Vita, ma manca il guizzo nell'area di rigore matuziana per poter impensierire Morelli

67' ammonito anche Vita, fallo sul portiere Morelli dopo un tentativo del Savona su palla inattiva

65' fermato in posizione irregolare Colombi, scattato oltre la linea dei difensori biancoblù sul lancio in profondità di Demontis

62' ecco il momento di Siani e Buratto, fuori Tripoli e Disabato

60' ancora nessuna occasione dalle parti di Guadagnin e Morelli, partita spenta e povera di emozioni

57' Ascoli manda in campo Lo Bosco e Scalzi, fuori Vitiello e Spinosa

54' primi movimenti sulla panchina biancoblù, pronto ad entrare Vita al posto di Shekiladze

50' ammonito capitan Rossini, primo giallo del match

46' riparte la gara, nessun cambio da entrambe le parti

SECONDO TEMPO

45' finisce senza recupero la prima frazione, reti bianche al "Comunale" in questo 32esimo di finale di Coppa Italia

43' ancora due giri di lancette prima dell'intervallo, sempre 0-0 il parziale tra Sanremese e Savona

38' Tripoli calcia direttamente sul fondo, occasione sciupata dagli striscioni

36' punizione dal lato corto dell'area piccola a favore del Savona, buono lo spunto di Giovannini sulla sinistra, che ha costretto al fallo il giovane Pici

29' Siciliano continua ad urlare davanti alla propria panchina, striscioni poco propositivi in questa prima mezz'ora di gara

24' poche emozioni fin qui, con un maggior possesso palla da parte della formazione di Ascoli

14' matuziani ancora in avanti, traversone di Geraci deviato sul fondo da Castellana, al debutto con la maglia del Savona

10' pericoloso Vitiello all'altezza dell'area piccola, sfera respinta in corner da un attento Guadagnin, preferito ancora una volta a Vettorel

8' ci prova Likaxhiu da fuori area, tiro deviato in calcio d'angolo da un difensore biancoblù

5' fasi di studio del match, 4-3-3 per mister Ascoli, che schiera Vitiello, Colombi e Likaxhiu in avanti. Nel Savona in campo dal primo minuto il georgiano Shekiladze, con il 2001 Giovannini al debutto da titolare

1' inizia la sfida! Sanremese in completo rosso, striscioni nella classica tenuta biancoblù

PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio dal "Comunale" di Sanremo, dove tra pochi minuti andrà in scena il derby di Coppa Italia tra Sanremese e Savona. Sfida dal grande fascino per le due squadre ponentine, che tornano ad affrontarsi dopo l'ultimo precedente in campionato risalente alla scorsa primavera (vittoria 2-0 da parte della formazione biancazzurra).

Andiamo a conoscere i ventidue che scenderanno in campo dal primo minuto

SANREMESE: Morelli, Bregliano, Demontis, Spinosa, Vitiello, Pici, Gagliardini, Colombi, Fenati, Likaxhiu, Gerace. A disposizione : Brizio, Manes, Bellanca, Lo Bosco, Scarella, Taddei, Calderone, Pellicanò, Scalzi. Allenatore : Ascoli