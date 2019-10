Calcio, Cairese. I giallboblu fermano anche l'Albenga. Giribone: "Grande partita, fiducia in Stavros aspettando Moraglio"

Otto punti in quattro gare, rispettando in maniera perfetta la media inglese.

Anche oggi la Cairese ha saputo gettare il cuore oltre l'ostacolo, riuscendo nonostante il doppio svantaggio a riacciuffare l'Albenga grazie al doppio penalty di Saviozzi.

Una prova da sottolineare per il ds Giribone:

"Abbiamo disputato sicuramente una buona gara, mettendo in campo quelle che sono le nostre qualità. Ci tengo anche a sottolineare la prova di Niki Stavros che, sia oggi, sia contro l'Ospedaletti, ha risposto presente offrendo grandi prestazioni. La situazione di Moraglio? Alberto ha un problema all'orecchio che, in questo momento, gli impedisce di giocare; fortunatamente non è nulla di grave, ma deve curarsi qualche settimana prima di poter rientrare. Lo aspettiamo, in attesa di comprendere l'evolversi della situazione. Non nascondo che ci siamo anche guardati attorno negli ultimi giorni (era circolato il nome di Carlo Porta ndr), ma se faremo un'operazione in tal senso sarà solo a scopo migliorativo, ribadendo la fiducia che Stavros si è guadagnato sul campo".