Calcio, Albenga. Di Salvatore è già una certezza per gli ingauni: "Vivere insieme ha facilitato i nuovi, ora pensiamo al Rapallo Rivarolese" (VIDEO)

Leonardo di Salvatore è stato uno dei tanti volti nuovi che l'Albenga ha portato all'interno del calcio dilettantistico ligure nel corso dell'estate. L'ex esterno offensivo del Fossano non ha però avuto bisogno, come tanti suoi compagni, dell benchè minimo periodo di adattamento, dimostrando un repertorio davvero completo, come corsa, qualità tecniche e anche un buon fiuto del gol: il tutto sintetizzato nella rete del definitivo 2-0 con cui gli ingauni hanno superato ieri pomeriggio il Molassana.