Calcio, Alassio FC. Primo hurrà per Cattardico: "Stiamo crescendo, con il Rapallo Rivarolese siamo pronti a giocarcela"

Dopo un inizio difficoltoso l'Alassio FC sembra aver innestato la marcia giusta, sia sotto il profilo dei risultati, sia per quanto concerne la crescita generale della squadra.

Un punto di orgoglio per mister Cattardico.

"E' una vittoria che ci voleva soprattutto a livello morale, per dare ulteriori certezze a un gruppo che si sta comportando davvero molto bene fin dal giorno del primo allenamento.

Oggi abbiamo avuto un approccio alla gara più che positivo, proponendo anche un buon calcio e numerose azioni pericolose verso la porta del Molassana.

Equilibrio finalmente trovato? Nella gestione dei novanta minuti la squadra, tranne che nella partita di Coppa contro il Pietra Ligure, aveva sempre dimostrato di riuscire a stare bene in partita, ma indubbiamente la fase difensiva è cresciuta a livello globale, come testimonia l'unico gol preso, su rigore, nelle ultime tre gare.

Rapallo Rivarolese ferito? Affrontare una squadra costruita per vincere è sempre complicato, ma dobbiamo avere l'obiettivo di poter fare punti ogni domenica, seppur possa apparire non agevole. Un plauso finale va a tutta la squadra, ma soprattutto a Campagna: è rientrato dopo un mese di stop e sono davvero felice per la sua rete".