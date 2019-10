Calcio. Serie D, la Lucchese inguaia un Savona spuntato: al "Porta Elisa" decide il rigore di Cruciani, rossoneri alla prima vittoria stagionale

LUCCHESE - SAVONA 1-0 (66' Cruciani rig.)

FINISCE QUI LA SFIDA DEL "PORTA ELISA": la Lucchese ha battuto il Savona per 1-0, decisiva la rete di Cruciani dal dischetto al 66'.

93' scorrono inesorabili i secondi per la squadra di Siciliano, intanto il Prato sta perdendo 1-0 a Bra...

90' sei minuti di recupero

85' ESPULSO ANCHE GHINASSI, ristabilita la parità numerica in campo. Secondo giallo per il giocatore biancoblù

84' subito pericoloso Buratto con una palombella alzata in angolo da Coletta, striscioni alla disperata ricerca dell'1-1

82' continua la girandola di sostituzioni, il Savona non riesce ad organizzare l'assalto finale per cercare di riequilibrare la gara. Fuori Tripoli e Lazzaretti, dentro Buratto e Siani

78' entra Giovannini al posto di Pertica, fermato pochi istanti fa dal portiere rossonero su un'azione tutta in verticale da parte dei biancoblù

76' LUCCHESE IN DIECI UOMINI, ESPULSO LUCARELLI PER FALLO DI REAZIONE DOPO UN CONTATTO CON VITA

74' si rivede in avanti il Savona con Marchio, traversone basso a cercare Tripoli che attraversa tutta l'area toscana. Pronti tre cambi per mister Siciliano

73' giallo per Gueye, brutta entrata ai danni di Pertica

71' rasoterra di Nannelli da posizione defilata, para a terra Vettorel

68' Monaco inserisce Bartolomei e Lucarelli al posto di Presicci e Pardini

66' CRUCIANI SPIAZZA VETTOREL DAGLI UNDICI METRI, LUCCHESE IN VANTAGGIO SUL SAVONA. 1-0 al "Porta Elisa"

64' CALCIO DI RIGORE PER LA LUCCHESE. Atterrato Bitep da capitan Ghinassi, proteste da parte dei giocatori biancoblù, ma il signor Diop non cambia idea e concede il penalty ai toscani

62' ammonito anche Castellana, secondo ammonito tra le file savonesi

60' non cambia il copione della gara, ritmi leggermenti più alti rispetto al primo tempo, ma le occasioni da rete latitano, complici i tanti errori elementari da una parte e dall'altra. Solo un episodio o un guizzo del singolo potrebbe rompere gli equilibri

58' esce uno spento Falomi nella Lucchese, Monaco inserisce Bitep

55' Siciliano manda in campo Marchio al posto di Dinane, primo cambio della gara

52' ancora in avanti il Savona, Tripoli serve in profondità Vita, mancino del numero nove ex Legnago e pallone controllato senza problemi da Coletta.

50' scatto da centometrista di Pertica, traversone basso a cercare Vita comodamente anticipato dalla difesa toscana

48' gran botta di Fricano dai venticinque metri, conclusione improvvisa che sfiora l'incrocio dei pali. Sussulto biancoblù in questo avvio di ripresa

46' squadre di nuovo in campo con gli stessi ventidue effettivi del primo tempo

SECONDO TEMPO

45' finisce senza recupero la prima frazione di gioco: al "Porta Elisa" nessuna occasione degna di nota, Lucchese e Savona sono ancora ferme sullo 0-0

39' Tissone costretto a commettere fallo su Nannelli, che si era incuneato dal lato corto dell'area biancoblù. Punizione di Cruciani allontanata ancora una volta da un attento Ghinassi, schierato al centro della difesa al posto dell'acciaccato Rossini

37' veloce ripartenza orchestrata da Tripoli, pallone per Vita che con il destro a giro calcia mezzo metro a lato della porta difesa da Coletta, al debutto con la maglia della Lucchese

32' giallo per Pertica, trattenuto per la maglia Vignali

31' errore in disimpegno della difesa di casa, il pallona arriva sui piedi di Tripoli che calcia di prima intenzione senza trovare lo specchio della porta

28' Tripoli e Vita cercano di non dare punti di riferimento alla retroguardia rossonera, ma Ligorio, Benassi e Visibelli controllano senza problemi i timidi tentativi del Savona

21' primo corner a favore dei biancoblù, Disabato recapita la sfera nel cuore dell'area piccola dove fa buona guardia Cruciani

20' ammonito Falomi, primo cartellino del match estratto dall'arbitro Diop di Treviglio

19' partita piuttosto bloccata in questi primi minuti, tanta densità in mezzo al campo con gli attaccanti che faticano a trovare spazio tra le maglie avversarie

14' Savona che fatica a manovrare nella metà campo avversaria, bada soprattutto a chiudere tutti gli spazi la formazione di Siciliano

10' toscani pericolosi su calcio piazzato battuto dal solito Cruciani, il pallone attraversa tutta l'area di rigore prima della deviazione sotto misura di Visibelli, che spedisce di poco a lato.

5' corner battuto da Cruciani, il pallone si impenna davanti all'area piccola finendo direttamente sopra la traversa della porta difesa da Vettorel

3' terreno di gioco in pessime condizioni qui al "Porta Elisa", dove i tifosi locali hanno esposto uno striscione all'indirizzo della squadra toscana: "Non vogliamo la Serie A, solo impegno, grinta e umiltà". Presenti anche una settantina di supporter savonesi, posizionati nella curva alla destra della tribuna centrale

1' inizia la sfida! Divise tradizionali per le due squadre, circa 1000 spettatori presenti sugli spalti

PRIMO TEMPO

Buona domenica dallo stadio "Porta Elisa" di Lucca, dove tra pochi minuti scenderanno in campo Lucchese e Savona, gara valevole per la 7^ giornata del campionato di Serie D, girone A.

Formazioni

LUCCHESE (3-5-2): Coletta; Ligorio, Benassi, Visibelli; Nannelli, Presicci, Cruciani, Vignali, Pardini; Gueye, Falomi. A disposizione: Marinca, Papini, Lici, Lucarelli, Dinelli, Belli, Bartolomei, Tarantino, Bitep. Allenatore: Francesco Monaco

SAVONA (3-5-2): Vettorel; Castellana, Ghinassi, Tissone; Pertica, Fricano, Disabato, Lazzaretti, Dinane; Tripoli, Vita. A disposizione: Guadagnin, Marchio, Albani, Giovannini, Siani, Lo Nigro, Shekiladze, Buratto. Allenatore: Sandro Siciliano