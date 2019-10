Basket, Pallacanestro Alassio. L'under 16 gold chiude alla grande un bel fine settimana

Venerdì scorso l'under 18 della Pallacanestro Alassio ha giocato la seconda amichevole con SANREMO dagli alti contenuti agonistici utile ad acquisire ritmo partita in vista dell'inizio del campionato.

Sabato mattina bel torneo interno per i gruppi "medie" dove sono state formate quattro squadre che per due ore hanno giocato tanto. "Quasi trenta, nati dal 2006 al 2008, sono stati i partecipanti tra maschi e femmine che si sono divertiti per un'esperienza sicuramente da ripetere durante l'anno. Siamo contenti perché anche chi ha iniziato da pochissimo è venuto a giocare appassionandosi subito al nostro bellissimo sport".Domenica gli AQUILOTTI 2009-10 hanno giocato la prima amichevole con gli amici del GOLFO DIANESE guidati da Arturo e Riccardo disputando ben 8 tempi e avendo tutti ampio spazio.

Chiusura di giornata con il botto dove, nella prima partita del campionato UNDER 16 GOLD, i ragazzi gialloblu vincono con SCAT GENOVA per 94-50 in una gara dove i genovesi hanno messo tanta energia e gli alassini sono cresciuti soprattutto dopo l'intervallo.

Pall. Alassio 94 - Scat Genova 50

Alassio: Manfredi 3, Mancuso 6, Mola 21, Filippi, Venzo 2, Giribaldi 8, Arrighetti 19, Ghezzi 13, Segato 4, Robaldo 2, Manzo, Iaria 16. All. Ciravegna-Devia